تعليم مكة يدشن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لهشاشة العظام بفعاليات متعددة

محمد السعران(صدى):

دشنت الشؤون الصحية المدرسية بتعليم منطقة مكة المكرمة فعاليات الاحتفال بالْيَوْمَ العالمي لهشاشة العظام ، وذلك بمدارس الزهراء الأهلية بحضور مساعدة مدير الشؤون الصحية المدرسية رضية الخطابي ..

وقالت الخطابي خلال التدشين الذي جاء بمقر مدارس الزهراء الأهلية أن الفعاليات تاتي ضمن المناسبات الصحية التي نحرص على تنفيذها بكافة مدارسنا من خلال إقامة العديد من المحاضرات التوعوية والمعارض المصاحبة لتثقيف الطالبات على مدار العام وفِي هذا الْيَوْمَ عن مرض هشاشة العظام والتوعية بخطورته ومسبباته وطرق الوقاية منه ، ونشر الوعي الصحي بينهن لاختيار مصادر الأغذية الغنية بالفيتامينات المفيدة ، وأهمية التعرض لأشعة الشمس للحصول فيتامين ” د ” المهم جداً في بناء العظام ، واتخاذ إجراءات وقائية مبكرة للتمتع بنوعية حياة جيدة من الناحية الصحية ومن الناحية التعليمية ، للوصول إلى زيادة التحصيل الدراسي والنتائج المرضية ، وعدم التعرض لأي مشاكل صحية قد تؤثر عليهن .

وأشارت الخطابي إلى أن الاحتفال قد صاحبه محاضرة طبية بعنوان أمانك سلامة عظامك وإجراء بعض التمارين البدنية المقوية لعظام الطالبات ، وصاحبه إقامة معرض توعوي عن الهشاشة ، وهو من منتوجات وأعمال الطالبات بكل إتقان وجمال وفخر ليعطي الزائرات معلومات ونصائح صحية بطرق مشوقة وجاذبة .

وأعربت الخطابي عن شكرها الجزيل لكل من حضر وساهم في نجاح الاحتفال من منسوبات الإدارة ومشرفاتها والجهات المشاركة والمساندة ، وخصت بالشكر قائدة المدرسة ومرشدتها الصحية نظير الاستضافة والإبداع والتميز في العمل وإظهار المعرض بشكل مفيد يجذب الزائرات على تتبع المعلومات الصحية والاستفادة منها لتعم الفائدة أكبر قدر ممكن من زائراته .