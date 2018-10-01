برنامج تدريب تعاوني في عدة تخصصات بشركة الاتصالات

فاطمة المالكي(صدى):

تعلن شركة الاتصالات عن برنامج التدريب التعاوني (Co-op Training Program) بعدة تخصصات لحديثي التخرج، لحملة البكالوريوس في التخصصات التالية ” الهندسة الصناعية، والهندسة الكهربائية، والتسويق، ونظم إدارة المعلومات، والموارد البشرية، والمحاسبة، والمالية، وعلوم الحاسب الآلي ونظم المعلومات، والقانون “.

وأشارت شركة الاتصالات إلى أن التخصصات المطلوبة هي: الهندسة الصناعية، والهندسة الكهربائية، التسويق، ونظم إدارة المعلومات، والموارد البشرية، وإدارة الأعمال / إدارة المشاريع، المحاسبة، والمالية، علوم الحاسب الآلي / نظم المعلومات، والقانون.

وحول الشروط: حاصل على شهادة البكالوريوس في التخصصات الموضحة أعلاه، بالإضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية والعربية، كما أن مكان التدريب: مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أن موعد وطريقة التقديم: التقديم متاح بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 2018/10/01م، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي: هنا