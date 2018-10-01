عمرو دياب عن تعاونه مع آل الشيخ: يُعيد زمن رموز الثقافة والفن

أماني الغامدي(صدى):

صرح المطرب المصري عمرو دياب بأن تعاونه مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة والشاعر تركي آل الشيخ، يُعيد للأذهان التعاونات الكبيرة مع رموز الثقافة والفن في المجتمعات العربية.

وعن تعاونه مع آل الشيخ، قال ” عمرو ” : ” بدأت مع أبو ناصر في أغنية برج الحوت التي نجحت وسمعت في كل مكان في العالم العربي، وأحدثت ضجة هائلة، ومن ثم الآن التعاون في يا ملاك الحسن ويا ساحر وهدد التي أصبحت أعلى ترند عالميًا لحظة نزولها ” .

أما فيما يتعلق بغناء ” الهضبة ” باللهجة المصرية فقط، وكتابة ” آل الشيخ ” الكلمات له، قال: ” آل الشيخ كاتب مختلف لديه قدرة على كتابة مفردة بيضاء نقية تصل بكل اللهجات، ويعرف كيف يستخدم مفاتيح ممتازة للوصول للاذن العربية في كل مكان ” .

واستكمل: ” الملحن الاستاذ عمرو مصطفى وأنا والشاعر آل الشيخ ثلاثي عمل متفاهم ومتناغم، ومصطفى كان رائعًا وحساسًا في ألحانه التي قدمها في الألبوم ” .