جامعة الملك عبدالله للعلوم تعلن عن وظائف إدارية وتقنية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بثول، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة لذوي الخبرة، من حملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بمسمى مدير استمرارية الأعمال، وأخصائي تطوير الخوارزميات والبرمجة، ورئيس إدارة المخاطر المؤسسية.

وأوضحت الجامعة أن المسميات الوظيفية المتاحة هي: مدير/ رئيس استمرارية الأعمال (Business Continuity Manager / Lead): حاصل درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في إدارة الأعمال، بالإضافة إلى شهادة مهنية ذات صلة من مؤسسة معترف بها على سبيل المثال BCI أو DRI.، وخبرة لا تقل عن 8 سنوات في إدارة استمرارية الأعمال أو التعافي من الكوارث أو إدارة الأزمات.

وأشارت إلى أنها تحتاج إلى أخصائي تطوير الخوارزميات والبرمجة (Algorithm Development and Programming Specialist): درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص ذات صلة، وخبرة سابقة في تطوير أدوات البرمجيات، والتعامل مع منصة مايكروسوفت دوت نت، خبرة مع خوارزميات تعلم الآلة وعلوم البيانات، وبرمجة لغة السي والسي شارب، والبايثون، Matlab، وغيرها من اللغات الشائعة.

وأضافت أنها تحتاج إلى رئيس إدارة المخاطر المؤسسية (Enterprise Risk Management Lead)، حاصل على درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في إدارة الأعمال، وشهادة مهنية ذات صلة من مؤسسة معترف بها، بالإضافة إلى خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة في قيادة مبادرات إدارة المخاطر المؤسسية.

وقالت جامعة الملك عبد الله، أن التقديم يكون من خلال زيارة الرابط الإلكتروني التالي: هنا