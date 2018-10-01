” حساب المواطن ” يوضح مدى تأثير الدخل الخاص على الدعم

حمود العنزي(صدى):

تفاعل الحساب الرسمي لخدمة عملاء برنامج حساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، اليوم الاثنين، مع استفسار مواطن حول السجل التجاري وعلاقته بالدعم.

وأكد البرنامج أنه في حال وجود سجل تجاري لا بد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل ” نشاط تجاري ” ومصدر الدخل ” سجل تجاري “.

وأوضح أنه إذا كان النشاط التجاري، بدون عوائد يتم اختيار الدخل 0، وإضافة دخل آخر اختيار نوع الدخل ” نشاط تجاري ” ومصدر الدخل ” رخصة محل تجاري ” وإذا كان بدون عوائد يتم اختيار الدخل 0.

وكان مواطن وجه تسائلًا على حساب خدمة عملاء البرنامج على ” تويتر “، قائلًا ” السلام عليكم.. لما يكون باسمي محل وعمال هل ينقص من حساب المواطن ؟ “.