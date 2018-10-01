صراع العمالقة للمنافسة في دوري أبطال أوروبا

نواف السالم(صدى):

يتنافس الكبار أمثال ريال مدريد أو برشلونة أو بايرن ميونخ، ومانشستر سيتي، في لقاءات الجولة الثانية من بطولة دوري الأبطال؛ حيث تسعى جميع الفرق لمداواة جرح النتائج الأخيرة التي أحرزوها؛ حيث يسافر ” الميرينجي ” هذا الأسبوع إلى موسكو باحثًا عن استعادة مستواه أمام منافس سسكا موسكو أقل منه نظريًا.

ولكنه من الناحية المنطقية لا يتخلى عن تحقيق المفاجآت وكان ذلك بعد تعادله أمام فيكتوريا بلزن التشيكي في الجولة الماضية، بينما أعلن الفريق الروسي تحت قيادة مدربه، فيكتور جونتشارينكو، الحرب التي سيشنها على ملعب لوجنيكي والتي سيدخلها ريال مدريد دون قائده سيرجيو راموس.

وتنطلق لقاءات هذه الجولة الثلاثاء بمباراة بين هوفنهايم الألماني والمان سيتي تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، والذي يتعين عليه تحقيق نتيجة إيجابية بعد الخسارة التي تلقاها أمام ليون الفرنسي في الجولة الأولى.

ويدخل الفريق الكتالوني، الذي لم يحصد سوى نقطتين في آخر ثلاث مباريات له بالليغا بعد التعادل أمام كل من جيرونا وأتلتيك بلباو والخسارة أمام ليغانيس، ملعب ويمبلي الذي فاز فيه بأولى بطولاته الأوروبية وهو كله طموح بالفوز على توتنهام الذي يقوده المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو؛ بينما يعد الفريق اللندني هو المنافس الرئيسي للبارسا في المجموعة الثانية.