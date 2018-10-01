وظيفة تدريبية شاغرة بالملاحة الجوية في جدة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، باب التقديم على وظيفة تدريبية شاغرة، عبر موقعها الإلكتروني، وذلك بدءً من اليوم الاثنين بتاريخ 2018/10/01م وينتهي بتاريخ 2018/10/06م.

وأوضحت الشركة أن الوظيفة المتاحة تحت مسمى ” أخصائي تدريب Training Specialist ” ، لحملة البكالوريوس في مجالات ذات صلة بالتدريب أو إدارة الأعمال، وذلك للعمل بالشركة بمحافظة جدة.

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولديه درجة البكالوريوس في مجالات ذات صلة بالتدريب أو إدارة الأعمال، وخبرة كحد أدنى ثلاث سنوات في مجال تخطيط برنامج التدريب والتصميم أو الإدارة أو أي دور ذي صلة.

كما يفضّل خبرة في مجالات التدريب المتعلقة بالطيران، لافته إلى أنه يمكن التقديم من خلال الرابط التاليهنا