اختتام الملتقى الثاني لسيدات الأعمال بشمال الرياض

فيصل العنزي(صدى):

احتضن مجمع السمو الطبي شمال الرياض الجمعة الماضية أعمال الملتقى الثاني لسيدات الأعمال .

ويهدف هذا التجمع لخلق بيئة عملية صحية لتبادل الخبرات و الاستشارات لسيدات الاعمال في مختلف المجالات من قبل رائدات اعمال وسيدات مجتمع على رأسهم رائدة الاعمال و مدربة التسويق عبير الفرحان .

ويناقش الملتقى في جلساته الحوارية ابرز التحديات التي تواجه سيدات الأعمال مع العلم ان هذا الملتقي تأسس عام 2015 فكرة و مبادرة عبير الفرحان و معديه رديف والملتقى مبادرة مجتمعية لمساعدة و توجية سيدات الاعمال و كذالك احتضان سيدات الاعمال الجدد في مجالهم كما انه يخلق تحالفات اقتصادية مدروسة و ناجحة كما يقوم بتسليط الضوء على النماذج الناجحه للسيدات الأعمال السعوديات. و اختيار الداعمين من تنسيق الحفلات كشركة سبوزا بإدارة خلود الشويمي.

وتم تكريم سيدة اعمال السعوديه لمشروع ( عنوان القهوة ) حيث تسعى لمنافسة المنتجات لكبرى لدى الشركات كونها معدة بإحترافيه عالية .

و محل الزهور ( sadan.flower) لحرصه على إنجاح اللقاء .

فيما كانت ضيافة الملتقى برعاية

( Golden_spon88 )

(Rotain)

)Grape.toot)

يجدر الاشارة ان جميع الداعمين من عضوات الملتقى.

ويضم الملتقى سيدات الاعمال الاستاذه هدى الجريسي عضو المجلس البلدي والاستاذه ندى البواردي رئيس مجلس جمعية بنيان الخيرية . وعدد من الاعلاميات وناشطات السوشل ميديا .

وشهد الملتقى جمع غفير من الحضور شارك بفعالية في اللقاء الثاني المقام إحتفالاً باليوم الوطني الثامن و الثمانون لمملكتنا الرشيدة.