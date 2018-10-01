الأمن العام يتعامل مع 6037 قضية مخالفة خلال 9 أيام

عادل الحربي(صدى):

كشفت مديرية الأمن العام عن حصيلة القضايا والمخالفات والحالات التي باشرتها دوريات الأمن في المملكة، خلال الفترة من 10 – 19 محرم الجاري، لافتة إلى أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم التعامل معهم 18.706 شخص .

وأفادت المديرية أن هناك 6037 قضية مختلفة تم التعامل معها، وضبط 12669 مخالفة للأنظمة، مشيرة إلى أن إجمالي ما تم ضبطه من المسكرات والمخدرات هو 790 قارورة و12 برميلاً و3 جراكل و2414 حبة، إلى جانب 105.6 كجم حشيش و14.55 كجم قات و0.009 كجم شبو و0.054 كجم هيروين و0.039 كجم شمة.

وبيّنت أن إجمالي ما تم ضبطه من الأسلحة هو 64 مسدساً و39 رشاشاً و61 بندقية نارية و122 بندقية هوائية، إضافة إلى 3402 ذخيرة حية و72 سلاحاً أبيض .

وعلى صعيد المركبات تم ضبط 2914 مركبة، منها 347 مركبة مسروقة و379 مركبة مطلوبة و770 مركبة بدون إثبات ملكية و386 مركبة مخالفة للأنظمة.