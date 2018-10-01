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” فيديو ” يوثق سرقة محفظة دبلوماسي خليجي من مسؤول باكستاني

” فيديو ” يوثق سرقة محفظة دبلوماسي خليجي من مسؤول باكستاني
خالد الظفيري(صدى):

أظهرت إحدى مقاطع الفيديو قيام مسئول باكستاني بسرقة محفظة دبلوماسي كويتي؛ وذلك خلال إجتماعهم بقاعة اللقاء الذي جمع بين وفدي البلدين.

حيث فحصت السلطات الباكستانية الكاميرات المتواجدة بالمكان؛ لتجد أن المسئول الباكستاني سرق المحفظة أثناء تواجدها على منضدة.

وبالبداية رفض الجانب الباكستاني الكشف عن الجاني، إلا أن الجانب الكويتي طالب بفحص الكاميرات ومشاهدة تفريغها لمعرفة الجاني.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 55091 ] نشر منذ 31 دقيقة

اعقب ياابو فسيه ياالحرامي ,,

,, هذا وانت مسؤول وشلون لو انك ماانت مسؤول ,,

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