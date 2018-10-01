” فيديو ” يوثق سرقة محفظة دبلوماسي خليجي من مسؤول باكستاني
أظهرت إحدى مقاطع الفيديو قيام مسئول باكستاني بسرقة محفظة دبلوماسي كويتي؛ وذلك خلال إجتماعهم بقاعة اللقاء الذي جمع بين وفدي البلدين.
حيث فحصت السلطات الباكستانية الكاميرات المتواجدة بالمكان؛ لتجد أن المسئول الباكستاني سرق المحفظة أثناء تواجدها على منضدة.
وبالبداية رفض الجانب الباكستاني الكشف عن الجاني، إلا أن الجانب الكويتي طالب بفحص الكاميرات ومشاهدة تفريغها لمعرفة الجاني.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55091 ] نشر منذ 31 دقيقة
اعقب ياابو فسيه ياالحرامي ,,
,, هذا وانت مسؤول وشلون لو انك ماانت مسؤول ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34906 ] نشر منذ 27 دقيقة
وأحنا كل ماتولى باكستاني منصب جديد
جاء يزورونا
بس ربعنا أذكياء
يخلون محفظاتهم في درج السيارة😂😂😂😂