خبير تقني يكشف عن استخدامات الهوية الوطنية الرقمية
كشف ياسر الرحيلي خبير في تقنية المعلومات، أن الهوية الوطنية الرقمية مشروع مهم جدًا، حيث سيمتلك المواطن نسخة منها توثق عملياته وقريبًا جميع حياته.
وعن استخدماتها، كتب ” الرحيلي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” اليوم تُستخدم الهوية الوطنية الرقمية لتوثيق الإجراءات عن طريق الإنترنت، لكن قريبًا ستكون هي مفتاح المنزل والسيارة وجميع مناحي الحياة، ولابد أن نكون جاهزين ” .
مغرد[ عدد التعليقات: 2282 ] نشر منذ 1 ساعة
تسوون اعلان بدون فعل للا سف قلتوا بدل البصمه على العين ولا طبقة
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32274 ] نشر منذ 1 ساعة
اقول خلوا مفتاح البيت مكانه حيلوا عنا الدنابق الي ما تجمل
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55101 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب طيب ,,
,, عاشت التكنولوجيا ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32274 ] نشر منذ 58 دقيقة
الفكره حلوه بدون مفتاح البيت