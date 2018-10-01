خبير تقني يكشف عن استخدامات الهوية الوطنية الرقمية

علي القحطاني (صدى):

كشف ياسر الرحيلي خبير في تقنية المعلومات، أن الهوية الوطنية الرقمية مشروع مهم جدًا، حيث سيمتلك المواطن نسخة منها توثق عملياته وقريبًا جميع حياته.

وعن استخدماتها، كتب ” الرحيلي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” اليوم تُستخدم الهوية الوطنية الرقمية لتوثيق الإجراءات عن طريق الإنترنت، لكن قريبًا ستكون هي مفتاح المنزل والسيارة وجميع مناحي الحياة، ولابد أن نكون جاهزين ” .