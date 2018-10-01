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خبير تقني يكشف عن استخدامات الهوية الوطنية الرقمية

خبير تقني يكشف عن استخدامات الهوية الوطنية الرقمية
علي القحطاني (صدى):

كشف ياسر الرحيلي خبير في تقنية المعلومات، أن الهوية الوطنية الرقمية مشروع مهم جدًا، حيث سيمتلك المواطن نسخة منها توثق عملياته وقريبًا جميع حياته.

وعن استخدماتها، كتب ” الرحيلي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” اليوم تُستخدم الهوية الوطنية الرقمية لتوثيق الإجراءات عن طريق الإنترنت، لكن قريبًا ستكون هي مفتاح المنزل والسيارة وجميع مناحي الحياة، ولابد أن نكون جاهزين ” .


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2282 ] نشر منذ 1 ساعة

تسوون اعلان بدون فعل للا سف قلتوا بدل البصمه على العين ولا طبقة

[ عدد التعليقات: 55101 ] نشر منذ 1 ساعة

طيب طيب ,,

,, عاشت التكنولوجيا ,,

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