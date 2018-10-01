غدا.. انطلاق الدورة السادسة من الدوري

نواف السالم(صدى):

أعلن اتحاد كرة القدم، عن انطلاق منافسات الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم، غدًا الثلاثاء وذلك بـ5 لقاءات، تجمع هجر مع العروبة، والكوكب مع الوشم، وضمك مع الشعلة، والعين مع الجيل، والطائي مع المجزل.

ويلتقي هجر والعروبة؛ على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، حيث يدخل هجر اللقاء وهو في صدارة الترتيب برصيد 11 نقطة، فيما العروبة يدخل اللقاء وهو في المرتبة الثالثة عشر برصيد 6 نقاط؛ بينما يستقبل الكوكب ضيفه الوشم على ملعب نادي الشعلة في الخرج، الكوكب يحتلّ المرتبة العشرون بلا نقاط، بينما يحتلّ الوشم المرتبة السادسة عشر برصيد 5 نقاط.

وفي السياق نفسه، يستضيف ضمك نظيره الشعلة على ملعبه في خميس مشيط، حيث يأتي ضمك ثالثاً برصيد 10 نقاط، فيما الشعلة يأتي خامساً أيضاً برصيد 10 نقاط؛ بينما على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة يلتقي العين مع ضيفه الجيل، العين وصيفاً برصيد 11 نقطة، في المقابل الجيل عاشراً برصيد 7 نقاط.

ويقام على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل مواجهة الطائي والمجزل، الطائي في المرتبة الثامنة عشر برصيد 4 نقاط، في حين المجزل في المرتبة التاسعة عشر بذات الرصيد 4 نقاط.