5 دولارات تفتح النار على مطلق وتهدده بالحبس
لم تستطع سيدة مصرية الصبر على طليقها ووالد أبنائها الذي استقطع 100 جنيه من نفقة أبنائه والمقدره بـ” 5 دولارات ” والتي حصلت عليها بموجب حكم قضائي كثمن لعلاج ابنته.
ورفعت منال كاظم دعوى قضائية تطالب بحبسه لعدم إلتزامه بالسداد، لافته إلى انها اضطرت للطلاق بعد أن خانها وقام بسرقة مشغولاتها الذهبية وأموالها لينفقها على سيدات أخريات.
وأشارت في دعواها أنها تعيش مع شقيقها الذي ينفق عليها وعلى أبنائها منذ طلاقها قبل 4 سنوات، لكنها فوجئت بقيام الزوج باستقطاع 100 جنيه من نفقة الأبناء، رافضًا دفعها تحت زعم أنها إفتراء منها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55091 ] نشر منذ 41 دقيقة
استقطع مية جنيه من نفقه بخمسة دولارات ………..!!؟!!
,, كيف تجي هذي ………..؟
,, كم جنيه للدولار الواحد …؟
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34906 ] نشر منذ 36 دقيقة
شكله سمع فتوى من ميزو ولاخالد الجندي
وقالوله أنتا من العاملين عليها
فمت حئك تخصم لك شويتين😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂