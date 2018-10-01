5 دولارات تفتح النار على مطلق وتهدده بالحبس

القاهرة(صدى):

لم تستطع سيدة مصرية الصبر على طليقها ووالد أبنائها الذي استقطع 100 جنيه من نفقة أبنائه والمقدره بـ” 5 دولارات ” والتي حصلت عليها بموجب حكم قضائي كثمن لعلاج ابنته.

ورفعت منال كاظم دعوى قضائية تطالب بحبسه لعدم إلتزامه بالسداد، لافته إلى انها اضطرت للطلاق بعد أن خانها وقام بسرقة مشغولاتها الذهبية وأموالها لينفقها على سيدات أخريات.

وأشارت في دعواها أنها تعيش مع شقيقها الذي ينفق عليها وعلى أبنائها منذ طلاقها قبل 4 سنوات، لكنها فوجئت بقيام الزوج باستقطاع 100 جنيه من نفقة الأبناء، رافضًا دفعها تحت زعم أنها إفتراء منها.