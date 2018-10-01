إعلامي إماراتي لشمس: موعدنا عند النائب العام

أبو ظبي(صدى):

كشف الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي عن حقيقة تبرئة القضاء الإماراتي للمودل العراقية شمس.

وأوضح ” الجسمي ” قائلًا: ” هذي صاحبة فيديو الصدر التي فتحت صدرها بالشارقة وفضحت الدنيا فيه برمضان، وجالسة تتخقق بسنابها إن القضاء الإماراتي أنصفها، أنصفك مين، أصلًا القضية لسه ما وصلت للمحكمة، يوم الأربعاء موعدنا عند النائب العام في الشارقة لا تتفلسفين وتقعدين تهايطين على الجمهور (..) نعرف أبوي قضاءنا عدل ورح ياخذ حقنا منك”.

وأشار ” الجسمي ” إلى أن القضية لم تصل المحكمة بعد، وأنه سيواجهها لدى النائب العام، الأربعاء المقبل، كما حذرها من نشر أكاذيب حول القضية.