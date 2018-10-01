إعلامي إماراتي لشمس: موعدنا عند النائب العام
كشف الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي عن حقيقة تبرئة القضاء الإماراتي للمودل العراقية شمس.
وأوضح ” الجسمي ” قائلًا: ” هذي صاحبة فيديو الصدر التي فتحت صدرها بالشارقة وفضحت الدنيا فيه برمضان، وجالسة تتخقق بسنابها إن القضاء الإماراتي أنصفها، أنصفك مين، أصلًا القضية لسه ما وصلت للمحكمة، يوم الأربعاء موعدنا عند النائب العام في الشارقة لا تتفلسفين وتقعدين تهايطين على الجمهور (..) نعرف أبوي قضاءنا عدل ورح ياخذ حقنا منك”.
وأشار ” الجسمي ” إلى أن القضية لم تصل المحكمة بعد، وأنه سيواجهها لدى النائب العام، الأربعاء المقبل، كما حذرها من نشر أكاذيب حول القضية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55091 ] نشر منذ 56 دقيقة
طيب ,,
,, على قولة ابو محمد // عند النايب العام يصحصح الكلام ,,
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 48 دقيقة
يا قسمي ما تخلي الموعد تحت🌴النخله .. وصافي يا لبن ..وأشطه عليها سمنه…
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32261 ] نشر منذ 44 دقيقة
جرادة وذكاتها جهنم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34906 ] نشر منذ 34 دقيقة
بصراحة يوم فكت صدرها هذاك اليوم
حتى أنا شكيت أني أبقدر أكمل صومي
وكتبت ساعتها
ساااااااالت عويرة
يادمار القدامي😭😭😭😭😭😭😭😭😭