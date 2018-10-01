في جلسة المحكمة.. إغماء المتهم بقضية ” دق على عمتك ” ونقله للمستشفى

نايف السالم(صدى):

نقلت الفرق الإسعافية بالهلال الأحمر في العاصمة المقدسة، المتهم في قضية ” دق على عمتك ” للمستشفى، حيث تعرض للإغماء أثناء حضوره وقائع الجلسة الرابعة.

وأكد شقيق المتهم أن حالة شقيقه الصحية غير جيدة، لافتًا إلى أنه تعرض لجلطة وهو في السجن العام قبل شهر، وأصيب بشلل نصفي.

وقال ” لديّ تقرير يثبت أن حالته الراهنة سيئة جدًا، والآن تعرّض للإغماء، ولم يتحمل وقائع الجلسة، وعلى إثرها تم طلب الهلال الأحمر لنقله للمستشفى “.

وكان المتهم في قضية ” دق على عمتك “، حضر الجلسة الرابعة من المحاكمة على كرسي متحرك بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة.

يُذكر أن شرطة منطقة مكة المكرمة، كانت قد أعلنت توقيف قائد مركبة وزوجته وابنته، بعد ارتكابه مخالفة مرورية في شهر ذي الحجة الماضي، وقيام زوجته وابنته بتصوير مقطع فيديو تتهمان خلاله رجل المرور باتهامات باطلة؛ لثنيه عن تسجيل المخالفة.