في جلسة المحكمة.. إغماء المتهم بقضية ” دق على عمتك ” ونقله للمستشفى
نقلت الفرق الإسعافية بالهلال الأحمر في العاصمة المقدسة، المتهم في قضية ” دق على عمتك ” للمستشفى، حيث تعرض للإغماء أثناء حضوره وقائع الجلسة الرابعة.
وأكد شقيق المتهم أن حالة شقيقه الصحية غير جيدة، لافتًا إلى أنه تعرض لجلطة وهو في السجن العام قبل شهر، وأصيب بشلل نصفي.
وقال ” لديّ تقرير يثبت أن حالته الراهنة سيئة جدًا، والآن تعرّض للإغماء، ولم يتحمل وقائع الجلسة، وعلى إثرها تم طلب الهلال الأحمر لنقله للمستشفى “.
وكان المتهم في قضية ” دق على عمتك “، حضر الجلسة الرابعة من المحاكمة على كرسي متحرك بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة.
يُذكر أن شرطة منطقة مكة المكرمة، كانت قد أعلنت توقيف قائد مركبة وزوجته وابنته، بعد ارتكابه مخالفة مرورية في شهر ذي الحجة الماضي، وقيام زوجته وابنته بتصوير مقطع فيديو تتهمان خلاله رجل المرور باتهامات باطلة؛ لثنيه عن تسجيل المخالفة.
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 36 دقيقة
يا قماعه والله ما يصحش…
كفايه شرشحه وبهذله للراجل وعيلته…
هو أخطأ وأخذ جزاه ميت مره وهذا ما يصحش لا بشرع ولا بعقل… خلاص فكوه هو وامراته وبلاش تهدموا بيت عيله عشان غلطه يوأع كل يوم زيها و اكبر منها وماحدش عارف…
مش كدا يا قماعه.. افزعوا ولو بكتابة كلمه مع المسكين لوجه الله
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34906 ] نشر منذ 34 دقيقة
وليش ماأغمى علية يوم هو منفعل ويصارخ تحت كبري المنصور
وتصوير وتشهير
عمومآ الله يهديه
هو جابها لنفسه
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 29 دقيقة
يا صدى ثبتوا الخبر بالشريط العلوي خلوا الناس تأرى مصيبته وتفزع معاه….
خلاص هو اخطأ وأخذ قزاته…الي بيوأع ليه والله حرام… كنت بالأول اكتب ضده ولاكن دلوأتي انا معاه لأني مع الحأ
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55092 ] نشر منذ 17 دقيقة
الله يشفيه ويكون بعونه ,,
,, رب كلمة قالت لصاحبها دعني تجاوزني فارقني ياابن الناس ,,
,, لكن بعض الطناخه فداغه عمياء ,,
,, على العموم قدر الله وماشاء فعل ,,