بالصور.. فضلات الفئران تكشف محل لبيع الأغذية الفاسدة بجدة
تمكن مواطن من الكشف عن محل لبيع المواد الغذائية الفاسدة في شمال جدة، والذي يتوط فيه مقيم سوري مسئول عن عملية التوريد وبائع نجلاديشي.
وأكد المواطن أنه قام بشراء تين مجفف من محل بشمال جدة وعند وصوله إلى المنزل اكتشف أن التين مغلف وبداخله فضلات فئران وحشرات صغيرة ما أدى إلى الاستعانة بالبلدية.
وتمكن الفريق بقيادة المهندس محمد الزهراني من ضبط مواد تظهر عليها علامات الفساد ومواد مجهولة المصدر وتم إتلافها فورًا.
وباشرت دوريات الأمن حملاتها لتضبط 10 أكياس كبيرة من الأغذية الفاسدة بعد أن قام المواطن بإبلاغ الجهات الأمنية ليتم القبض على العاملين بالمحل.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34906 ] نشر منذ 1 ساعة
جده كلها تحتاج لتشديد في الرقابة
كل ماتكلمنا
قلتو جده غير
هيا خذلك
فضلات فئران في الأطعمة
وجده غير😐
fares[ عدد التعليقات: 329 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يقويهم على ذلك وعقبال الحلقة كلها يوم تنظف من العمالة اللي ما لها داعي
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32261 ] نشر منذ 56 دقيقة
وعوووووووووه