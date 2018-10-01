بالصور.. فضلات الفئران تكشف محل لبيع الأغذية الفاسدة بجدة

نايف السالم(صدى):

تمكن مواطن من الكشف عن محل لبيع المواد الغذائية الفاسدة في شمال جدة، والذي يتوط فيه مقيم سوري مسئول عن عملية التوريد وبائع نجلاديشي.

وأكد المواطن أنه قام بشراء تين مجفف من محل بشمال جدة وعند وصوله إلى المنزل اكتشف أن التين مغلف وبداخله فضلات فئران وحشرات صغيرة ما أدى إلى الاستعانة بالبلدية.

وتمكن الفريق بقيادة المهندس محمد الزهراني من ضبط مواد تظهر عليها علامات الفساد ومواد مجهولة المصدر وتم إتلافها فورًا.

وباشرت دوريات الأمن حملاتها لتضبط 10 أكياس كبيرة من الأغذية الفاسدة بعد أن قام المواطن بإبلاغ الجهات الأمنية ليتم القبض على العاملين بالمحل.