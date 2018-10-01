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  3. شاهد .. اغرب حراج على الخرفان في السودان

شاهد .. اغرب حراج على الخرفان في السودان




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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 34906 ] نشر منذ 1 ساعة

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
الخميس هذه وحدن من العيال
جاب سته طليان
نتعشى عليها في الطايف
طبعآ الأخ يبي يفاجئنا
مايدري أنه أنا من وصلها عنده وأنا الي دفعت💵
سبرااااااااااايس
يبو طارق
إن شاءالله أوريك التعليق هذا يعد مانخلص العشى
اليوم الأثنين الساعة القالثة والربع عصرآ😉
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

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