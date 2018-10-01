بأمر ” تعليم مكة ” .. منع خروج الطالب من الفصل الدراسي وإيقافه أكثر من 3 دقائق

نايف السالم(صدى):

قالت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرّمة، على منسوبيها، إنه تم منع إقصاء الطالب في المرحلة الابتدائية أو إيقافه خارج الفصل الدراسي لمدة تزيد على 3 دقائق.

وشددت إدارة ” تعليم مكة ” على ضرورة الالتزام بالإجراءات التربوية البديلة للعقاب البدني للطالب، محذرة من عدم استخدام أي نوع من أنواع العقاب البدني أو النفسي أو الضرب، وعلى المدرسة معالجة ما يحصل من مخالفات بالأساليب التربوية المناسبة لعمر الطالب، وخاصة الفردية وتجنب إهانته أو ما يمس كرامته وعزة نفسه، وذلك خلال تعميم وُزع على المدارس وذُيل باسم مساعد ” تعليم مكة ” للشؤون التعليمية.