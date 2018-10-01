بأمر ” تعليم مكة ” .. منع خروج الطالب من الفصل الدراسي وإيقافه أكثر من 3 دقائق
قالت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرّمة، على منسوبيها، إنه تم منع إقصاء الطالب في المرحلة الابتدائية أو إيقافه خارج الفصل الدراسي لمدة تزيد على 3 دقائق.
وشددت إدارة ” تعليم مكة ” على ضرورة الالتزام بالإجراءات التربوية البديلة للعقاب البدني للطالب، محذرة من عدم استخدام أي نوع من أنواع العقاب البدني أو النفسي أو الضرب، وعلى المدرسة معالجة ما يحصل من مخالفات بالأساليب التربوية المناسبة لعمر الطالب، وخاصة الفردية وتجنب إهانته أو ما يمس كرامته وعزة نفسه، وذلك خلال تعميم وُزع على المدارس وذُيل باسم مساعد ” تعليم مكة ” للشؤون التعليمية.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34906 ] نشر منذ 1 ساعة
الرسالة التي أرعبت مدير المدرسة :
كانت الساعة تقترب من الثانية عشر عند منتصف الليل عندما استقبل مدير المدرسة رسالة على تلفونه من رقم غريب تقول الرسالة :
(مت شهيد يامدير) .. هنا خاف المدير ، وتغير لون وجهه ، وأيقن أن نهايته قد أقتربت بعد هذا التهديد .. اضطربت الأسرة ، وبدأ أكثرهم بالبكاء . وبعد البحث والتحري عن صاحب الرقم ، اتضح أنه أحد طلاب المدرسة التي يديرها المدير ، أراد أن يسأل : ( متى الشهايد يا مدير ؟ ) …
هذه نهاية إهمال الإملاء😐😐😐😂😂😂😂😂😂😂
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32261 ] نشر منذ 1 ساعة
وش رايكم تعاونه بطانيه وشغلوا له المكيف ويرقد ونهاية السنه عطوه شهاده تفوق وشكر وخلاص
والله التعليم انه صار. خذ وخل