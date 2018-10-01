بالأسماء.. تعليم الأفلاج تعلن عن المرشحين لمقابلات وظائف ” الحراس “

الأفلاج(صدى):

كشفت لجنة التوظيف التابعة لإدارة التعليم بمحافظة الأفلاج، عن أسماء المرشحين لدخول المقابلة الشخصية على وظائف ” الحراس ” ، والتي أعلنت عنها الإدارة في وقت سابق.

حيث أوضحت الإدارة أنه يجب على المرشحين الواردة أسماؤهم التقيد بجدول المقابلة الشخصية والحضور في اليوم والتاريخ المحدد؛ وذلك ابتداءً من يوم غد الثلاثاء 22/ 1/ 1440هـ في بيت الطالب بليلى.

وطالبت المرشحين بإحضارعدد من المستندات عند إجراء المقابلة الشخصية، تتضمن بالنسبة لـ ” المتقدمين على مدارس البنين ” :

– أصل بطاقة الهوية الوطنية، ومشهد حسن سيرة وسلوك، وإثبات السكن في مقر الوظيفة المتقدم عليها مصدقًا من رئيس المركز أو العمدة.

وتتضمن المستندات بالنسبة لـ ” المتقدمين على مدارس البنات ” :

– أصل بطاقة الهوية الوطنية، ومشهد حسن سيرة وسلوك، وإثبات السكن في مقر الوظيفة المتقدم عليها مصدقًا من رئيس المركز أو العمدة، وأصل بطاقة العائلة، وما يثبت صلة القرابة بين المتقدم ومرافقته.

وأشارت الإدارة إلى أن الترشيح للمقابلة لا يعني القبول النهائي، وأن عدم الحضور في الموعد المحدد يعد عدولاً عن الرغبة في الوظيفة.