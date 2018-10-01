أعراض نقص الكالسيوم والأمراض الناتجة عنه

أماني الغامدي(صدى):

يمتنع بعض الأطفال من تناول الكمية الكافية من الكالسيوم في مرحلة النمو، حيث يمنع العظام من الوصول إلى مرحلة الكتلة والكثافة المثالية، والتي تعمل على تقليل نسبة الإصابة بهشاشة العظام مستقبلًا .

ويترتب على نقص الكالسيوم :

1-يؤدي نقص الكالسيوم مع نقص فيتامين د إلى تلين العظام، أو كما يسمى إلى الأطفال بالكساح.

2-إذا كانت نسبة الكالسيوم قليلة وغير كافية، فهذا يؤدي إلى هشاشة العظام بسبب استمرار الغدة الجاردرقية في سحب الكالسيوم من الدم، مما يجعل النسبة غير كافية إلى العظام.

3-يؤدي نقص الكالسيوم إلى ارتفاع نسبة الإصابة بسرطان القولون وارتفاع ضغط الدم، وأمراض مزمنة أخرى.