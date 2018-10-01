بالصور.. تعليم الطائف يشارك في ملتقى الإشراف التربوي 19

بدرية المالكي (صدى):

شاركت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف في ملتقى الإشراف التربوي الـ19 (الإشراف التربوي في ضوء رؤية 2030)، والذي دشنه معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى, وتستضيفه معهد العاصمة النموذجي لمدة 3 أيام في الفترة من 21 – 23 محرم بفندق الموفنبيك بالعاصمة الرياض, مستهدفًا مديري ومديرات الإشراف التربوي على مستوى المملكة, ؛ بهدف رفع مستوى الأداء الفردي والمؤسسي للإشراف التربوي بما يحقق مستهدفات رؤية 2030.

انطلقت جلسات اللقاء في يومه الأول بعدد من ورش العمل والنقاشات العلمية التي تهم العاملين في الميدان التربوي , فيما قدم المشرف التربوي بتعليم الطائف عبدالله الذيابي نموذج مقترح لقيادة التغيير لدى رؤساء أقسام الإشراف التربوي بإدارة تعليم الطائف، كما طرحت إدارة تعليم الطائف ورقة عمل بعنوان الإشراف التربوي الداعم للتعلم ” المبني على الأداء ” وهدفت الورقة – التي قدمتها بالتشارك مديرة إدارة الإشراف التربوي هند الزرقي ورئيسة قسم اللغة الإنجليزية فاطمة الصخيري- إلى إبراز أهمية تفعيل أنموذج الإشراف التربوي الداعم للتعلم لتطوير عمليتي التعليم والتعلم وفق رؤية 2030 , وكيفية الاستفادة من المشاريع المتميزة التي طرحتها وزارة التعليم في تفعيل الأنموذج دون إثقال كاهل المشرفين بأعباء إضافية.

كما ناقش المشرف التربوي بتعليم الطائف عمر بن إبراهيم دور المشرف التربوي في متابعة دورة أداء المعلمين والمدرسة, وتصحيح الانحراف عن الأهداف من وجهة نظر المعلمين في مدارس التعليم الأساسي بمحافظة الطائف .

يذكر أن ملتقى الإشراف 19يناقش 14ورقة عمل, بهدف تحسين مستوى الأداء الإشرافي, وتجويد الأساليب الإشرافية, و الممارسات التدريسية و القيادية ، و رفع مستوى التوقعات من المدارس في تجويد مخرجاتها ، في ظل التحديات التي تفرضها رؤية 2030 , بمشاركة نخبة من الخبراء عالميًّا وعربيًّا ومحليًّا, وعدد من الشركاء المحليين و الدوليين, وعدد من مديري مكاتب التعليم، ومشرفي و مشرفات الإدارة العامة للإشراف التربوي (بنين ، بنات) .