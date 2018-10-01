شبكة نصب تستغل اسم ” بلقيس ” على تويتر والخسائر فادحة

أماني الغامدي(صدى):

حذرت الفنانة بلقيس فتحي جمهورها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، من شبكة للنصب والإحتيال تستغل إسمها وسط متابعيها في الترويج لمكاسب استثمارية وهمية.

وأكدت الفنانة أن الشبكة نجحت بالفعل في الإيقاع بأكثر من ضحية بعد أن راسلوا ضحاياهم بجمل من قبيل ” إتصل بنا وسجل بياناتك لتحصل على ثروة استثمارية مضمونة “، وغيرها من العبارات الوهمية ومنهم من خسرت ما يزيد عن 200 ألف ريال بعد تسجيل معلوماتها البنكية وغيرها من الضحايا الذين وقعوا في فخ النصب والإحتيال.

وتابعت بتغريدة أخرى قائلة: ” جاءتني أحد المتابعين مستنجدة فأبلغتها بأنه تم النصب عليها باحتراف وتوجب ابلاغ الشرطة ففعلت، وبالفعل أبلغوها أن هناك شكاوى وقضايا كثيرة بشأن نفس المجموعة وأرسلت لي أيضًا ارقام البلدان التي يتصلون منها.

وأَضافت ” أمنيتى أن أحذر الجميع كي لا يقع أحدكم في هذا الفخ.. اللهم بلغت اللهم فاشهد..شاركوا التغريدات كل من تعرفون “.