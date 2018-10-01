سواريز يأمل في العودة أمام توتنهام

ماجد محمد(صدى):

يأمل نجم برشلونة، لويس سواريز، في العودة في مباراة الفريق أمام توتنهام هوتسبير على ملعب ” ويمبلي ” ؛ حيث قضى فترة صعبة بالوقت الحالي، في ظل تراجع أدائه برفقة الفريق الكتالوني، بالإضافة لغيابه عن التهديف.

وفشل مهاجم برشلونة، في تسجيل أي هدف خارج ملعب الكامب نو ” معقل كتالونيا ” ، على مدار الـ3 سنوات الأخيرة، في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا؛ فيما كان آخر هدف أحرزه خارج ملعبه، كان في 16 سبتمبر من عام 2015، أمام روما الإيطالي بالمباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف بالأوليمبيكو.

ومن الجدير بالذكر، أن سواريز لعب 13 مباراة خارج كامب نو، ولم يستطع فك نحسه وتسجيل أي هدف خلالها، كما تمكن من تسجيل 11 هدفا بملعب كامب نو، خلال هذه الفترة.