الحوسني: العالمي متوهج وهو الأقرب للفوز بالدوري

نواف السالم(صدى):

عبر لاعب النادي الأهلي والنصر السابق عماد الحوسني، عن سعادته الكبيرة بالمستوى الرائع لـ ” العالمي ” في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد ” الحوسني ” أن النصر هو الأقرب لتحقيق اللقب، لافتًا إلى أن الدوري هذا العام يختلف عن السنوات الماضية في ظل وجود عدد هائل من المحترفين المميزيم.

وقال في تصريحات له ” الدوري السنة دي غير، فهناك عدد هائل من المحترفين المميزين، وهذا تسبب في إثارة كبيرة وتنافس بين الأندية، وأنا معجب بالنوعية الجديدة للأجانب في الدوري السعودي، ويشدني مهاجم النصر أحمد موسى وكذلك الحال مع نور الدين أمرابط “.

كما أشار إلى أن النصر متوهج مع الهلال خلال المنافسة، قائلا ” وجدت منافسة قوية بين الهلال والنصر، ويلحق بهما الأهلي، لكن النصر متوهج مع الهلال “.