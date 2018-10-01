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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

مقتل مقيم بعدة طعنات بسلاح أبيض في جدة

مقتل مقيم بعدة طعنات بسلاح أبيض في جدة
نايف السالم(صدى):

تعرّض مقيم من الجنسية الآسيوية، صباح اليوم الاثنين، لعدة طعنات بسلاح أبيض من مقيم من نفس الجنسية؛ حيث توفي متأثرًا بجراحه، في حي النسيم بجدة.

وأقدم الجاني على تسليم نفسه للجهات الأمنية في مسرح الجريمة؛ فيما أوضح شهود عيان بأن الجاني والمجني عليه لديهما خلاف سابق وتطور حتى حصلت جريمة قتل اليوم.

ومن جانبها، قامت الجهات الأمنية بمحافظة جدة، بالتحقيق في الجريمة، بعد تم توقيف الجاني، تمهيدًا للكشف عن تفاصيل الحادث.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 55086 ] نشر منذ 41 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, لا تذابحون عندنا روحوا لبلدكم وتقاتلوا هناك ,,

,, هنا مافيه إلا مزبن الجاني ومن بعده الصفاة مصفية راس كل جاني ,,

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