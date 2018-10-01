مقتل مقيم بعدة طعنات بسلاح أبيض في جدة

نايف السالم(صدى):

تعرّض مقيم من الجنسية الآسيوية، صباح اليوم الاثنين، لعدة طعنات بسلاح أبيض من مقيم من نفس الجنسية؛ حيث توفي متأثرًا بجراحه، في حي النسيم بجدة.

وأقدم الجاني على تسليم نفسه للجهات الأمنية في مسرح الجريمة؛ فيما أوضح شهود عيان بأن الجاني والمجني عليه لديهما خلاف سابق وتطور حتى حصلت جريمة قتل اليوم.

ومن جانبها، قامت الجهات الأمنية بمحافظة جدة، بالتحقيق في الجريمة، بعد تم توقيف الجاني، تمهيدًا للكشف عن تفاصيل الحادث.