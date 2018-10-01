الأردن تحاكم إعلامي قناة الجزيرة المحرض فيصل القاسم

طلال الضوي(صدى):

أعلن القضاء الأردني بدء عقد جلسات المحاكمة للإعلامي السورى فى قناة الجزيرة القطرية فيصل القاسم، في الـ28 من أكتوبر الجاري وذلك بعد إصدار مذكرة تبليغ بحقه بصفته مشتكي عليه.

وأصدرت محكمة بداية جزاء عمّان المذكرة المختصة بفيصل القاسم السوري الجنسية والمتواجد خارج البلاد، بصفته مشتكي عليه في دعوى الحق العام، بجرم المباشرة بغير سند شرعي في نشر مصنف دون إذن كتابي للمؤلف، وفقًا لأحكام المادة 51 من قانون حماية المؤلف.