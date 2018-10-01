كارينيو: أنا من طلبت من السهلاوي تنفيذ ركلة الجزاء

نواف السالم(صدى):

أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر، الأوروجواياني كارينيو، على دعمه لمهاجم الفريق محمد السهلاوي، لافتًا إلى أنه هو من طلب من السهلاوي تنفيذ ركلات الجزاء، بعد ضياع ركلة الجزاء التي سددها السهلاوي وأضاعها في لقاء الجزيرة الإماراتي وكسبه الفريق النصراوي بأربعة أهداف مقابل هدف.

وعلى جانب آخر، أعلنت الهيئة العامة للرياضة برئاسة تركي آل الشيخ، عن موافقتا على تعيين عبدالعزيز الجليل بدلا عن عبداللطيف آل الشيخ الذي تقدم باستقالته بهدوء تام دون الإفصاح عن أسباب معينة.

ويعد ” الجليل ” من الجيل الشاب الجديد الذي تواجد في استعدادات الفريق منذ انطلاقة الموسم، ومن الاكتشافات الإدارية التي اختارها الرئيس النصراوي سعود آل سويلم بضخ دماء جديدة في العمل الإداري بالأندية عبر جيل شاب جديد.