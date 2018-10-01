بالفيديو والصور.. صاحب مقطع أنت ملك.. يكشف سر جملة ” قسم يا سرور “

أماني الغامدي(صدى):

أبهر عازف الكمان المصري محمود سرور كبار الفنانين والموسيقيين والجمهور بعزفه للأغاني الحديثة والقديمة على آلة ” الكمان ” بطريقة جذبت الجمهور، حيث يداعبه الجمهور بالحفلات السعودية بجملة ” قسم يا سرور ” .

وكشف ” سرور ” عن سر هذه الجملة قائلاً: ” هذه الجملة ابتكرها المبدع رابح صقر بعفوية في حفلة بالرياض قبل أغنية قالوا الحب أعمى، فبدايتها تبدأ بصولو والفرقة بتستلم مني، فأنا بجرب الصولو فقال قسم ياسرور” .

واستكمل: ” فقسمت تقسيمة جميلة عجبت الناس وأخذت انتشارًا واسعًا بين الجمهور، وعجب رابح تفاعل الجمهور فلقيته في كل الحفلات يقولها ورددها الجمهور ” .

وأوضح ” سرور ” أن هذه الجملة أصبحت تقال له بكل الحفلات، مضيفًا: ” لا أعتقد أنها تغضب المطرب أو تسحب منه الأضواء؛ لأنه صانع للأمر وهم أحباب، وفي حاجات كتير بتتقال وهم يتعاملون معها بشكل ودي؛ لأنه يعد نجاحًا لهم في المقام الأول ” .

ويُعد مقطع ” أنت ملك ” أشهر المقاطع المنتشرة لـ ” السرور ” بالمملكة، حيث تم تداول هذا المقطع على مواقع السوشيال ميديا كما أصبح الجمهور يطلبها بأغلب حفلاته.