نصب واحتيال من شركة مساهمة على مواطن.. و ” التجارة ” تتفاعل

نايف السالم(صدى):

تفاعل المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين، اليوم الاثنين، مع شكوى مغرد تعرض للنصب والاحتيال من قبل إحدى الشركات.

وقال ” الحسين ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” حياك الله، لتقديم شكوى أو بلاغ عن أشخاص غير مرخص لهم عن طريق هيئة السوق المالية عليك رفع بلاغك عبر الموقع او الاتصال هنا ، أو 800 245 1111 “.

وكان مغرد وجه شكوى إلى متحدث الوزارة على حسابه الرسمي على ” تويتر “، قائلًا ” انا ضحك علي شركه مساهمه في احدي الشركات واخذ مبلغ 4000 واختفو عن الوجود كيف الطريقة ساعدني “.