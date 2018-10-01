بي إم دبليو الفئة السابعة بإصدار رياضي جديد في أبوظبي

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

توفر فئة السيدان الفاخرة كاملة الحجم مجموعة واسعة من الاختيارات التي تعطينا الفرصة لتخصيص سيارتنا كما نرغب تماماً، وأحد أبرز الأمثلة على ذلك هي الفئة السابعة من بي إم دبليو، حيث حصلت فئة 740i ذات قاعدة العجلات الطويلة على حزمة M الرياضية مع لون التوت البري المميز.

كما حصلت أيضاً على لمسات راقية باللون الأسود للخارجية، ما يستبدل كافة الأجزاء التي أتت سابقاً بلمسات من الكروم، إضافة لعجلات 21 إنش تدمج بين اللون الأسود والفضي.

وفيما يتعلق بالمقصورة، جمعت بي إم دبليو بين جلد ميرينو ولمسات خشبية لتزيين الداخلية، مع وجود مقاعد استراحة فاخرة للصف الخلفي.

هذا ومن المتوقع أن تحصل السيدان الفاخرة على تحديث منتصف العمر خلال فترة قريبة، حيث قد نرى شبك كُلى أكثر هيبة مع مصابيح أمامية وخلفية معاد تصميمها وبعض التغييرات الأخرى.