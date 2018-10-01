حظر عبور إرساليات ” الترانزيت ” غير المحمولة داخل حاويات مغلقة

عادل الحربي(صدى):

قررت الجمارك، حظر عبور أي إرسالية لأراضي المملكة ” ترانزيت ” ما لم تكن محمولة داخل حاوية محكمة الإغلاق، حيث إن القرار كان يقتصر فقط على إرساليات التبغ ومشتقاته.

وأشارت الجمارك إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن الجهود المبذولة لإحكام الرقابة على جميع ما يرد من إرساليات، ومن البضائع المقلدة والمغشوشة.

وأوضحت أن القرار يستثني الإرساليات التي يتعّذر وضعها في الحاويات، كإرساليات المعدات الثقيلة، ولفات الحديد وغيرها، كما طبقت كافة المنافذ الجمركية القرار اعتباراً من يوم أمس الأحد 30 سبتمبر، من أجل ضمان عدم تسرب البضائع التي ترد إلى المملكة بقصد العبور ” ترانزيت “.