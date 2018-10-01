طبيب الأهلي يكشف عن مدة تغيب هوساوي

ماجد محمد(صدى):

أعلن طبيب النادي الأهلي حاتم جمعة، عن مدة تغيب اللاعب معتز هوساوي عن الفريق إثر تعرضه لضيق متكرر في التنفس.

وأوضح ” جمعة ” في تصريحات له أن ” هوساوي ” سيغيب لمدة 3 أشهر، وذلك بعد صدور التشخيص النهائي للاعب، لافتًا إلى أنه نجا من مضاعفات خطيرة.

وقال ” الحمد لله أننا سلكنا الطريق الصحيح، في مشكلة معتز، وتحركنا كان سريعًا، لأن المضاعفات كانت لتصبح خطيرة.. والآن صدر التشخيص النهائي للاعب، وسيغيب لمدة 3 أشهر “.

وكان تم إيداع معتز هوساوي بالمستشفة نتيجة شعوره بضيق متكرر في التنفس، خلال وقت سابق من الشهر الجاري.

وعن إصابات باقي اللاعبين، أكد ” جمعة ” أن جميع اللاعبين سيتواجدون في المباراة المقبلة أمام الفيصلي، باستثناء مهند عسيري، وعبد الفتاح عسيري، حيث يعاني الأخير من إصابة عضلية، بينما احتاج مهند للبقاء في المستشفى لـ4 أيام.