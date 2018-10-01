7 مخاطر يسببها الإفراط في شرب القهوة.. احذرها

أماني الغامدي(صدى):

تعتبر القهوة من المنبهات اللذيذة التي يعشقها كبار السن والشباب، فهى تحسن المزاج وتنشط الذهن والجسم، والعالم اليوم يحتفل بيوم القهوة العالمي.

وتقول الدكتورة مروة إمام خبيرة التغذية، إن القهوة من المشروبات الغنية بنسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحافظ على صحة الجسم، وتعزز صحة القلب والمخ، ولكن الإفراط في تناولها يسبب مخاطر عديدة، لذا لا يجوز تناول أكثر من 3 فناجين قهوة في اليوم الواحد .

وهناك 7 مخاطر تنتج عن الإفراط في تناول القهوة، منها:

1- التهابات وتقرحات المعدة.

2- ارتجاع المرئ.

3- تهيج القولون العصبي.

4- زيادة التوتر والأرق.

5- ارتفاع نسبة اليوريك أسيد بالجسم مما يزيد من فرص الإصابة بالنقرس.

6- الإصابة بأنيميا فقر الدم ونقص الكالسيوم، لأن القهوة تمنع الجسم من امتصاص الحديد والكالسيوم.

7- ترسب الكالسيوم بالجسم مما يزيد من فرص الإصابة بحصوات الكلى.