الكشف عن خليفة فالفيردي في برشلونة

طلال الغامدي(صدى):

كشفت تقارير رياضية، عن خليفة مدرب نادي برشلونة الحالي، آرنيستو فالفيردي؛ حيث يسعى الفريق إلى التخلص منه في ظل النتائج السلبية التي يعاني منها الفريق في الدوري الإسباني بالموسم الحالي.

وبدأ نادي برشلونة بالفعل التفكير في الخيار المناسب من أجل تعويض إمكانية رحيل فالفيردي عن النادي في حال استمرت النتائج المحبطة للجماهير وإدارة النادي؛ حيث يعد لاعب برشلونة السابق النجم الفرنسي تييري هنري أبرز المرشحين لخلافة فالفيردي.

ويأتي ذلك لكون النادي يخطط للاعتماد من جديد على لاعبيه السابقين في تدريب الفريق الأول لتكرار تجارب بيب غوارديولا ولويس إنريكي في السابق؛ فيما وصف مارتينيز تعيين هنري بـ ” الأمر المتوقع ” ، نظرًا لتأثيره الرائع في لاعبي المنتخب.

وأعرب عن سعادته بقرار اللاعب الفرنسي السابق بالبقاء مع الشياطين الحمر، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى انتقاله لتدريب نادي بوردو الفرنسي، بينما ارتبط هنري بتدريب نادي بوردو الفرنسي في الصيف الماضي لكن ملاك النادي الفرنسي الجدد رفضوا الفكرة بسبب مطالب هنري المالية الضخمة.