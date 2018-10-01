نور الغندور.. الحلو بزيادة

الإثنين 1
أكتوبر
نور محمد ناجي الغندور خلاص احترق كرتك عندي وكمان احترق كرت كل البنات ومع هذا اتمنى لك التوفيق في الدنيا والآخرة اسال الله لي ولك الجنه
الله يسعدها
جميلة الجميلات
ياحبي لك ياغندورة😘😘😘😘😘😘
يا قورنان صدى
برسلكم صورتي تنشورها
خلوا الصبيا يتكحلوا بوسامة بورعي شروخان
..أولتوا ايه…؟
مايحتاج ترسل صورة ولاشي
المكتوب واضح من عنوانه
بوا،ع وكوارع😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
خليك بدون ماترسل الصوره -مستانسين بكتاباتك-اخاف تطلع صورتك وتصيبك عين وبعدها ننحرم من تعليقاتك-ياسي بورعي الورعي-
طب نشوف صورتك يا أورني…
عندي توكتوك موديل 79 ممكن نشغلك عليه..خط الدوأي…وكالة البلح
ههههههههه
انا معاك يا سحاب…
لاكن ليه نحرم الصبايا من طللت بورعي شروخان…،
مئلتلك يعمي الحق
سيبك من صورتك
إحنا ملناش بشغل الكوارع ده😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
حسبي الله عليك يا أورني
اقسم بالله أتلتني من الضحك😅🤣😂
كأني اشوفك راكب التوكتك توصل نبويه من الدؤي لوكالة البلح وهي تديلك بالقزمه على نفوخك عشان تشهل…
ولاكن ولا يهمك … بخلصك 50 قني بالنهار
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
الله يسعدك يبورعي😘😘😘
الكلام هزار بهزار …
مش عاوزين حد يزعل من بورعي
..
حبيت 💞 الطله
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يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 58 دقيقة
نور محمد ناجي الغندور خلاص احترق كرتك عندي وكمان احترق كرت كل البنات ومع هذا اتمنى لك التوفيق في الدنيا والآخرة اسال الله لي ولك الجنه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34885 ] نشر منذ 55 دقيقة
الله يسعدها
جميلة الجميلات
ياحبي لك ياغندورة😘😘😘😘😘😘
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 55 دقيقة
يا قورنان صدى
برسلكم صورتي تنشورها
خلوا الصبيا يتكحلوا بوسامة بورعي شروخان
..أولتوا ايه…؟
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34885 ] نشر منذ 50 دقيقة
مايحتاج ترسل صورة ولاشي
المكتوب واضح من عنوانه
بوا،ع وكوارع😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 4577 ] نشر منذ 46 دقيقة
خليك بدون ماترسل الصوره -مستانسين بكتاباتك-اخاف تطلع صورتك وتصيبك عين وبعدها ننحرم من تعليقاتك-ياسي بورعي الورعي-
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 45 دقيقة
طب نشوف صورتك يا أورني…
عندي توكتوك موديل 79 ممكن نشغلك عليه..خط الدوأي…وكالة البلح
alfahd42[ عدد التعليقات: 19134 ] نشر منذ 44 دقيقة
ههههههههه
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 39 دقيقة
انا معاك يا سحاب…
لاكن ليه نحرم الصبايا من طللت بورعي شروخان…،
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34885 ] نشر منذ 28 دقيقة
مئلتلك يعمي الحق
سيبك من صورتك
إحنا ملناش بشغل الكوارع ده😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 26 دقيقة
حسبي الله عليك يا أورني
اقسم بالله أتلتني من الضحك😅🤣😂
كأني اشوفك راكب التوكتك توصل نبويه من الدؤي لوكالة البلح وهي تديلك بالقزمه على نفوخك عشان تشهل…
ولاكن ولا يهمك … بخلصك 50 قني بالنهار
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34885 ] نشر منذ 20 دقيقة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
الله يسعدك يبورعي😘😘😘
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 8 دقائق
الكلام هزار بهزار …
مش عاوزين حد يزعل من بورعي
..
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 4146 ] نشر منذ 3 دقائق
حبيت 💞 الطله