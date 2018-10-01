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نور الغندور.. الحلو بزيادة

نور الغندور.. الحلو بزيادة

13 تعليق

[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 58 دقيقة

نور محمد ناجي الغندور خلاص احترق كرتك عندي وكمان احترق كرت كل البنات ومع هذا اتمنى لك التوفيق في الدنيا والآخرة اسال الله لي ولك الجنه

[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 55 دقيقة

يا قورنان صدى
برسلكم صورتي تنشورها
خلوا الصبيا يتكحلوا بوسامة بورعي شروخان
..أولتوا ايه…؟

[ عدد التعليقات: 4577 ] نشر منذ 46 دقيقة

خليك بدون ماترسل الصوره -مستانسين بكتاباتك-اخاف تطلع صورتك وتصيبك عين وبعدها ننحرم من تعليقاتك-ياسي بورعي الورعي-

[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 45 دقيقة

طب نشوف صورتك يا أورني…
عندي توكتوك موديل 79 ممكن نشغلك عليه..خط الدوأي…وكالة البلح

[ عدد التعليقات: 19134 ] نشر منذ 44 دقيقة

ههههههههه

[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 39 دقيقة

انا معاك يا سحاب…
لاكن ليه نحرم الصبايا من طللت بورعي شروخان…،

[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 26 دقيقة

حسبي الله عليك يا أورني
اقسم بالله أتلتني من الضحك😅🤣😂
كأني اشوفك راكب التوكتك توصل نبويه من الدؤي لوكالة البلح وهي تديلك بالقزمه على نفوخك عشان تشهل…
ولاكن ولا يهمك … بخلصك 50 قني بالنهار

[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 8 دقائق

الكلام هزار بهزار …
مش عاوزين حد يزعل من بورعي
..

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