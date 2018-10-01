107 آلاف شكوى ضد المصارف والتأمين سنويا

علي القحطاني(صدى):

أصبحت نسبة الشكاوى المقدمة من عملاء المصارف وشركات التأمين والتمويل مرتفعة بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي حيث بلغت نسبتها 4 %، لتصل إلى 107 آلاف شكوى، بواقع 9 آلاف شكوى شهريا، مقارنة مع عام 2016 والتي وردت إلى مؤسسة النقد عبر منصتها ” ساما تهتم ” بشكل مباشر أو عن طريق الجهات الحكومية.

هذا وقد بلغ عدد الشكاوى المقدمة من عملاء المصارف وشركات التأمين والتمويل خلال العام الماضي 107 آلاف شكوى، سواء كانت واردة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” بشكل مباشر أم عن طريق الجهات الحكومية، لترتفع بنسبة 4%، مقارنةً بالعام 2016 والذي بلغت فيه الشكاوى 101.994 شكوى.

ومن جهتها، أوضحت مؤسسة النقد في تقريرها السنوي الأخير، أنها قامت بتدشين مبادرة ” ساما تهتم ” التي تتيح لعملاء القطاعات المالية التي تخضع لإشراف ورقابة المؤسسة، في إطار يضمن سرعة المعالجة والوضوح، كاشفةً عن استقبالها ومعالجتها نحو 106.994 شكوى متنوعة ضد الشركات المعنية.

وأشارت إلى أنها تعمل على خدمة وحماية مصالح عملاء القطاعات التي تشرف عليها، إذ يعد ذلك هدفاً استراتيجياً تسعى إلى تحقيقه عبر حرصها على أن تقدم هذه القطاعات مستوى متقدماً من المعاملة العادلة والآمنة وضمان انتشار الخدمات المالية على كافة المستويات (الشمول المالي)، ولذلك تم تدشين منصة ” ساما تهتم ” لمعالجة الشكاوى تحت اختصاصها، وذلك عن طريق التحقق بمتابعة العديد من الآليات.