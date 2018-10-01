الأهلي يهدد برفع شكوى للجنة الحكام حول تقنية الـ ” VAR “

نواف السالم(صدى):

هدد نائب رئيس النادي الأهلي عبدالله بترجي، برفع شكوى للجنة الحكام والاتحاد السعودي حول تقنية ” VAR ” وما حدث من أخطاء تحكيمية خلال المباريات الماضية.

حيث قال ” بترجي ” : ” سوف نرفع شكوى ضد ما يحصل من التحكيم في كل مباراة، الفار أصبح يسبب لنا ضغطًا كبيرًا في النادي ” .

ومن جانبه أيضًا، كتب رئيس النادي ماجد النفيعي، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” شكل الفار ما يصحى إلا ضد الأهلي، الكثير من الأخطاء التحكيمية، تغاضينا كثيرًا ” .

كما اعتبر جماهير الأهلى فريقهم من أكثر المتضررين من ” VAR ” ، خاصة بعد عدم احتساب هدف المهاجم السوري عمر السومة رغم استخدام تقنية الفيديو، وكذلك من عدم احتساب ركلتي جزاء للأهلي خلال الشوط الأول في مباراته التي أقيمت، أول من أمس، أمام الباطن في جدة حيث لم يستخدم الحكم تقنية ” VAR ” .