مرسيدس B-Class 2019 تظهر مقصورتها في صورة تشويقية جديدة

برلين(صدى):

نظرا لطبيعتها الصغيرة ، قد لا تكون الفئة B-Class من بين اهم السيارات في معرض باريس للسيارات الأسبوع المقبل ، ولكنها لا تزال سيارة ملائمة لقطاع راسخ من السوق وهي سيارة لأولئك الذين يحتاجون إلى سيارة صغيرة ، ولكنها واسعة أيضا بصورة مثالية للعائلة دون الحاجة إلى الانتقال الي عائلات السيارات الكروس أوفر. ومع تخلص مرسيدس التدريجي من CLA Shooting Brake وعدم تفكيرها في انتاج A-Class Estate ، سيكون هذا النموذج الأكثر عملية في الشركة.

كما كشفت الصور نموذجًا أوليا خاليا من التمويه بتصميم خارجي للفئة B المجددة. والآن ، تسمح لنا مرسيدس بإلقاء نظرة داخل المقصورة عن طريق عرض منطقة تحميل الأغراض الضخمة القابلة للتوسيع عن طريق طي المقعد الخلفي.

في الخلفية ، يمكنك رؤية معظم تصميم لوحة القيادة, وهي تعكس إلى حد كبير السيارة الهاتشباك فئة A العادية. ومن المتوقع أن تحمل النسخ الأكثر تكلفة من الفئة B زوج من الشاشات التي يبلغ حجمها 10.25 بوصة ، وهي جزء من نظام مرسيدس الجديد للترفيه والإعلام MBUX.

ولم تكشف مرسيدس الكثير من التفاصيل ، لكنها ذكرت أن الفئة B القادمة ستكون أكثر اتساعًا من سابقتها.

وللتذكير ، يقدم الموديل السابق سعة خلفية بواقع 488 لتراً تزيد مع طي المقاعد الخلفية الى 1545 لتراً. ويأتي الموديل السابق بالمقعد الخلفي القابل للطي بنسبة 60:40 وتم استبداله بالمقعد الجديد بتخطيط عملي أكثر 33:33:33, ومع طيه يوجد مساحة كافية لزورق صغير بالإضافة إلى المعدات.

ومن خلال تقنية السلامة المستمدة من S-Class ، فإن الفئة B الجديدة ستنافس سيارة BMW الفئة الثانية Active Tourer بمجرد طرحها للبيع في نهاية العام أو أوائل عام 2019.