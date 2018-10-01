المذيعة منى أبو سليمان تعتذر للسعوديين عن هذه المعلومة وتوضح ملابساتها
قدمت المذيعة منى أبو سليمان؛ اعتذراً رسمياً عن حديثها الذي قالت به قبل سنوات في محاضرة بجامعة أمريكية؛ إن نسبة الفقر بالسعودية تصل إلى ٢٥ %، والذي اعتبره البعض حديثاً مضللاً وغير موضوعي.
وقالت منى أبو سليمان عبر حسابها في ” تويتر ” :” اعتذار عن تقديم معلومات غير صحيحة عن الفقر بالسعودية كجواب لسؤال كما أذكر (من ضمن حديث مطول إيجابي عن السعودية) لطلبة بقسم جامعة أمريكية منذ 8 -10 سنوات، وكنت قد تحدثت بعد ذلك بمحافل كثيرة بالمعلومات الصحيحة .. فرجاء قبول خالص اعتذاري عن ذلك “.
وأضافت: “بنفس الحديث والذي كان فقط تقريباً 30 شخصاً من القسم. تحدثت -بذلك الوقت- عن أهمية قرار الملك لإدخال المرأة بالشورى (لم تكن قد داومت بعد) .. وأهمية جامعة الملك عبدالله للعلوم، وما تمثل من النهضة العلمية، وأهمية الخطوات المتخذة لتنويع مصادر الدخل”.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55078 ] نشر منذ 55 دقيقة
اوكيه ,,
,, كان يو سبيك أرابيك .. مسز أربيه امريكيه ………؟
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32239 ] نشر منذ 51 دقيقة
طيب طيب
alfahd42[ عدد التعليقات: 19134 ] نشر منذ 43 دقيقة
انا عارفين مايطلع على قناه الام بي سي الا اللي يتكلمون بلسان امريكي
alfahd42[ عدد التعليقات: 19134 ] نشر منذ 36 دقيقة
شكرا يا بنت سليمان على نشر غسيلك برى بيتك
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 4577 ] نشر منذ 35 دقيقة
لو سكتي افضل -من يعيد الجراح اما متفلسف او يحب التسلق على حساب الشهره من جديد-
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 4577 ] نشر منذ 33 دقيقة
مثل الكاتب المفلس الذي لايجد في جعبته الا العوده للملفات القديمه-وقد اكل عليها الدهر وشرب-
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 23 دقيقة
هيا زي الي طأعت وماحدش سمعها..
وراسها وألف سيف إلا تعتذر فوأ المنبر عن طأعتها…🤣🤣😂😁🤣😅
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34874 ] نشر منذ 16 دقيقة
هذي صورتها يوم كانت شابه
الحين عجوز متنفخه
عمومآ أنتي طعاتك كثيرة ياموني
ليتها وقفت على هذي وبس
روحي ربي عيالك
الله يحسن الخاتمة لنا ولك.
alfahd42[ عدد التعليقات: 19134 ] نشر منذ 12 دقيقة
مضيعه الجاده
مبارك السرحاني[ عدد التعليقات: 477 ] نشر منذ 11 دقيقة
زين اعطينا النسبه الصح .؟؟؟؟؟
alfahd42[ عدد التعليقات: 19134 ] نشر منذ 5 دقائق
هههههه
هزيم[ عدد التعليقات: 201 ] نشر منذ 3 دقائق
هههههههههههه
القرني
ماشاء الله عليك متابعها ، كبرت اجل
alfahd42[ عدد التعليقات: 19134 ] نشر منذ 2 دقيقتين
ههههههه