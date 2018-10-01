المذيعة منى أبو سليمان تعتذر للسعوديين عن هذه المعلومة وتوضح ملابساتها

عادل الحربي(صدى):

قدمت المذيعة منى أبو سليمان؛ اعتذراً رسمياً عن حديثها الذي قالت به قبل سنوات في محاضرة بجامعة أمريكية؛ إن نسبة الفقر بالسعودية تصل إلى ٢٥ %، والذي اعتبره البعض حديثاً مضللاً وغير موضوعي.

وقالت منى أبو سليمان عبر حسابها في ” تويتر ” :” اعتذار عن تقديم معلومات غير صحيحة عن الفقر بالسعودية كجواب لسؤال كما أذكر (من ضمن حديث مطول إيجابي عن السعودية) لطلبة بقسم جامعة أمريكية منذ 8 -10 سنوات، وكنت قد تحدثت بعد ذلك بمحافل كثيرة بالمعلومات الصحيحة .. فرجاء قبول خالص اعتذاري عن ذلك “.

‏وأضافت: “بنفس الحديث والذي كان فقط تقريباً 30 شخصاً من القسم. تحدثت -بذلك الوقت- عن أهمية قرار الملك لإدخال المرأة بالشورى (لم تكن قد داومت بعد) .. وأهمية جامعة الملك عبدالله للعلوم، وما تمثل من النهضة العلمية، وأهمية الخطوات المتخذة لتنويع مصادر الدخل”.