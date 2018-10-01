وزير المالية يؤكد أنه لدى الوزارة معلومات تفصيلية عن موظفي الدولة

عادل الحربي(صدى):

كشف وزير المالية محمد الجدعان، خلال المؤتمر الصحافي للإعلان عن البيان التقديري لميزانية الدولة لعام 2019 أمس الأحد، أن الوزارة أصبح لديها معلومات تفصيلية ودقيقة عن موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، عن رواتبهم وبدلاتهم والجهات المنتسبين لها.

وأوضح ” الجدعان ” أن مسؤولي الوزارة لديهم شبكة إلكترونية تتيح لهم معرفة: ” كم صرفنا اليوم، وكم صرفنا خلال هذا الأسبوع وكم صرفنا خلال هذا الشهر، على أي قطاع، وعلى أي مصروف، رواتب المدنيين، رواتب العسكريين، بدلات وزارة الصحة، بدلات وزارة النقل، وغير ذلك من المصروفات. ”

وفي السياق نفسه، قال وزير المالية أن الوزارة لديها معلومات حول الأخطاء السابقة، إذ تستطيع الوزارة رصد مثلًا حالات وجود موظف يصرف له راتب رغم أنه متوفى أو يُصرف له راتب من أكثر من جهة، وغيرها من الأخطاء.