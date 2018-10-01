وظائف نسائية في منطقة المستودعات بالرياض لدى ” أرامكس “

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة أرامكس عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف تنفيذية وإشرافية شاغرة للنساء، للعمل بمنطقة مستودعات الشركة بمدينة الرياض، بمسمى موظفات من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومشرفات.

وأوضحت الشركة، أنها تحتاج إلى موظفات نساء من ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتة إلى أن موقع العمل ” الموقع الرياض منطقة المستودعات – الخدمات اللوجستيك ” ؛ مشددةً على أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، حاصلة على شهادة الثانوية العامة.

وأشارت إلى حاجتها إلى شرفات ” نساء ” ، وموقع العمل (الموقع الرياض منطقة المستودعات – الخدمات اللوجستيك)، وأن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وحاصلة على شهادة لغة الإشارة؛ فيما سيكون التقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي: هنا .