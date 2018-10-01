فريق ” أساسي ” للرالي يحقق المركز الأول في فئة T3 بالأردن

سعيد العجل(صدى):

تمكن فريق ” أساسي ” للرالي من تحقيق المركز الأول على فئة “T3” في رالي باها الاردن الدولي 2018 المقام بمملكة الأردن الشقيقة حيث حقق الفريق بقيادة الكابتن السعودي صالح السيف والملاح عبدالسلام الشمري المركز الأول في فئة T3 ، بإجمالي مسافة بلغت ( 690 ) كيلومتراً وقد بلغ عدد المشاركين في رالي باها الدولي لهذا العام 25 مشاركاً.

وقال الكبتن صالح السيف: “فخور وسعيد بهذا الإنجاز العظيم”، وأوضح: “جاءت هذه المشاركة الثالثه لنا في سباق الراليات، وسبق أن حققنا المركز الثاني في رالي حائل العام الماضي والثاني في رالي الاردن ، وتمكنّا بفضل الله من تحقيق المركز الأول، بالرغم من قوة وشراسة المنافسة في السباق؛ لما تمتاز به الفرق المشارِكة من خبرات عاليه في سباقات الرالي”.

وينوي فريق ” أساسي ” المشاركة في سباق دكار العالمي في السنة المقبلة وبطولة العالم 2019 حيث علق الملاح عبدالسلام الشمري عن نية المشاركة في سباق دكار العالمي، قائلاً: “بالرغم من عدم وجود راعي وداعم لنا فقد بلغت تجهيزات السيارة التي قمنا بها استعدادً لهذا الرالي ٢٥٠ ألف ريال، مما ساعدنا بعد الله على تجاوز مراحل هذا السباق؛ حيث لم يكن الرالي سهلاً على الإطلاق، وتكمن صعوبته في الأرضية الوعرة والتضاريس الرملية بين بالجبال والأودية والأشجار وطول المسافة ولله الحمد، ورغم هذه المصاعب تمكنّا من صنع الفارق بيننا وبين السائقين الآخرين في هذا الرالي، وتلك التي تحتاج لمهارة القائد وخبرته القيادية”.

وقدّم كل من الكبتن صالح السيف وعبدالسلام الشمري هذا الفوز إهداءً لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ورئيس هيئة الرياضة ، ورئيس الاتحاد السعودي لرياضة السيارات والدرجات النارية.