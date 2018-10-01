” شركة علم ” تفتح باب التقديم لشغل وظيفة تقنية

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة ” علم ” باب التوظيف عبر موقعها الإلكتروني، باب التقديم لشغل وظيفة تقنية شاغرة للرجال بمدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة تحت مسمى ” مهندس أول – تطوير الويب بلغة الجافا “، لحملة درجة البكالوريوس في التخصصات التالية ” تقنية المعلومات أو نظم المعلومات الإدارية أو علوم الحاسب أو أي تخصص ذات صلة “.

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم لديه خبرة من 4 إلى 6 في مجال تطوير البرمجيات ذات صلة، والحد الأدنى 4 سنوات خبرة في تطوير الويب جافا.

للتقديم من خلال الرابط التالي هنا