الكشف عن سبب اختلاف وجبات الطيارين عن المسافرين

لندن(صدى):

قالت شركة ” فيرجين أتلانتيك ” إن من الضروري على الطيار أن يتأكد من أن تكون وجبته مختلفة عن وجبة مساعده، مشيرة إلى أنه في حال طلب الطيار ومساعده الوجبة نفسها، فإن على الطاقم أن يلفت انتباههما إلى هذا الأمر، وعلى الطيار أن يؤكد الطلب أو يرفضه.

وأوضحت الشركة أن السبب وراء تناول الطيار ومساعده وجبتيهما في وقتين مختلفين هو احتمال تلوث أو تسمم الطعام، في حال تناول الطيار الوجبة الملوثة فسوف تظهر عليه الأعراض قبل أن يتناول مساعده وجبته، وبالتالي يتفاديان احتمال حدوث ما لا يحمد عقباه.

وفي السياق ذاته، شددت شركة إيروفلوت الروسية، على ضرورة عدم تناول الوجبة نفسها بين الطيار ومساعده والطاقم، وهذا الأمر جزء من اللوائح داخل الشركة.

ولفتت شركة إيروفلوت إلى أن وجبات أفراد الطاقم تعتمد على الخيارات والتفضيلات الفردية، وبالتالي فإن الوجبات مختلفة فيما بينهم، ومختلفة عن وجبات المسافرين، الحال نفسه ينطبق على أفراد الطاقم في الطائرات التابعة لشركة فيرجن أتلانتيك.