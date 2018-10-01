الكشف عن سبب اختلاف وجبات الطيارين عن المسافرين
قالت شركة ” فيرجين أتلانتيك ” إن من الضروري على الطيار أن يتأكد من أن تكون وجبته مختلفة عن وجبة مساعده، مشيرة إلى أنه في حال طلب الطيار ومساعده الوجبة نفسها، فإن على الطاقم أن يلفت انتباههما إلى هذا الأمر، وعلى الطيار أن يؤكد الطلب أو يرفضه.
وأوضحت الشركة أن السبب وراء تناول الطيار ومساعده وجبتيهما في وقتين مختلفين هو احتمال تلوث أو تسمم الطعام، في حال تناول الطيار الوجبة الملوثة فسوف تظهر عليه الأعراض قبل أن يتناول مساعده وجبته، وبالتالي يتفاديان احتمال حدوث ما لا يحمد عقباه.
وفي السياق ذاته، شددت شركة إيروفلوت الروسية، على ضرورة عدم تناول الوجبة نفسها بين الطيار ومساعده والطاقم، وهذا الأمر جزء من اللوائح داخل الشركة.
ولفتت شركة إيروفلوت إلى أن وجبات أفراد الطاقم تعتمد على الخيارات والتفضيلات الفردية، وبالتالي فإن الوجبات مختلفة فيما بينهم، ومختلفة عن وجبات المسافرين، الحال نفسه ينطبق على أفراد الطاقم في الطائرات التابعة لشركة فيرجن أتلانتيك.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55078 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب طيب ,,
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 1 ساعة
انا لما كنت طيار .. كانت وقبتي فطير مشلتت
… لأن الفطير بيخليك تطير وأنتا مستريح
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32239 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه طيب طيب الي يسوي لهم مفطح والى حنين. وش تسووون فيه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32239 ] نشر منذ 55 دقيقة
انا رايت قبل كذا في برنامج عن الرحلات وكل ما يخصها وان اكل الطيار يختلف بس مخاطر على بالي ان الشغله خوف من التسمم يعني الشركات ما هي متضامن النظافه على كذا ياخذله حنه وثلاجة شاهي وتوكل على الله وكل ما جاع ياخذله كسره لحد ما يوصل
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32239 ] نشر منذ 52 دقيقة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه طيب طيب الي يسوي لهم مفطح والى حنيذ. وش تسووون فيه
alfahd42[ عدد التعليقات: 19134 ] نشر منذ 49 دقيقة
واحد ياكل مفطح ولاخر ياكل همبرقر
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 4577 ] نشر منذ 40 دقيقة
اللي يسوي لهم مفطح ولا حنيذ يتجمل فيهم وهم راح يغيرون خط السير ويتجهوون للباحه مباشره لتقديم الشكر
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34874 ] نشر منذ 5 دقائق
نصيحة لاتاكل كثير في الطيارة
خلك على العصير وبس🤗