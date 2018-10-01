بمهرجان الجونة السينمائي.. لبنى أبيضار تتعرض لموقف محرج من إلهام شاهين

أماني الغامدي(صدى):

صرحت الممثلة المغربية لبنى أبيضار، عن تعرضها لموقف محرج مع الفنانة المصرية إلهام شاهين، وذلك على هامش اختتام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بمصر.

حيث قالت ” أبيضار ” عبر موقع التواصل الإجتماعي ” فيسبوك ” : ” رفضت إلهام شاهين السلام علي بطريقة غير لبقة ” ، على حد وصفها.

وعادت ” أبيضار ” ونشرت صورة لها لجانب إلهام شاهين، مشيرة إلى أنهما تصالحا بعد أن إلتقتها في المطار، واعتذرت لها بسبب ما حدث.