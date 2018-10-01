بمهرجان الجونة السينمائي.. لبنى أبيضار تتعرض لموقف محرج من إلهام شاهين
صرحت الممثلة المغربية لبنى أبيضار، عن تعرضها لموقف محرج مع الفنانة المصرية إلهام شاهين، وذلك على هامش اختتام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بمصر.
حيث قالت ” أبيضار ” عبر موقع التواصل الإجتماعي ” فيسبوك ” : ” رفضت إلهام شاهين السلام علي بطريقة غير لبقة ” ، على حد وصفها.
وعادت ” أبيضار ” ونشرت صورة لها لجانب إلهام شاهين، مشيرة إلى أنهما تصالحا بعد أن إلتقتها في المطار، واعتذرت لها بسبب ما حدث.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55078 ] نشر منذ 1 ساعة
الصلح خير ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34874 ] نشر منذ 8 دقائق
من حقها
الهام شاهين فنانه كبيرة
ولبنى لسع بحفاظتها
ماتقارن الجبال باالهظاب🤗