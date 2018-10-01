وفاة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

توفى، اليوم الاثنين، رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة فضيلة الشيخ سليمان بن عبدالرحمن الثنيان؛ بعد صراع مع المرض في أحد مستفشيات الرياض.

وتقام صلاة الجنازة على الفقيد، عصر اليوم، بمسجد الراجحي بالرياض، وتتقدم ” صدى ” بخالص العزاء لذوي رئيس المحكمة العامة سائلين الله له الرحمة والغفران.