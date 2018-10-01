وفاة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة
توفى، اليوم الاثنين، رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة فضيلة الشيخ سليمان بن عبدالرحمن الثنيان؛ بعد صراع مع المرض في أحد مستفشيات الرياض.
وتقام صلاة الجنازة على الفقيد، عصر اليوم، بمسجد الراجحي بالرياض، وتتقدم ” صدى ” بخالص العزاء لذوي رئيس المحكمة العامة سائلين الله له الرحمة والغفران.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55078 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه ويسكنه الجنه ويحسن عزاء اهله وذويه ,, آمين ,,
زائرkkk[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 2 ساعتين
احسن الله عزاكم وعظم اجركم
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32243 ] نشر منذ 2 ساعتين
رحمه وغفر له واسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين
kkkk[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 2 ساعتين
احسن الله عزاكم وعظم اجركم
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32243 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا إله إلا الله وحده لا شريك له
سبحانك يارب اليوم شيرين يصلى عليهم نفس الفريضة وفي نفس الجامع
رحمهم الله وغفر لهم
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا قاضي القضاة بالأمس …ها انت اليوم بين يدي قاضي السماء والأرضي …فاتعظوا يا قضاة واتقوا الله
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 397 ] نشر منذ 57 دقيقة
الله يرحمة ويغفرلة ويسكنة فسيح جناتة وإنا لله وإنا إلية راجعون
alfahd42[ عدد التعليقات: 19134 ] نشر منذ 53 دقيقة
الله يرحمه ويسكنه الجنه وجميع موتى المسلمين ويحسن عزاء اهله وذويه ,, آمين ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 34885 ] نشر منذ 43 دقيقة
الله يرحمه