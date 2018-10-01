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وفاة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة

وفاة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة
نايف السالم(صدى):

توفى، اليوم الاثنين، رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة فضيلة الشيخ سليمان بن عبدالرحمن الثنيان؛ بعد صراع مع المرض في أحد مستفشيات الرياض.

وتقام صلاة الجنازة على الفقيد، عصر اليوم، بمسجد الراجحي بالرياض، وتتقدم ” صدى ” بخالص العزاء لذوي رئيس المحكمة العامة سائلين الله له الرحمة والغفران.


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9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 55078 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحمه ويسكنه الجنه ويحسن عزاء اهله وذويه ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 2 ساعتين

احسن الله عزاكم وعظم اجركم

[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 2 ساعتين

احسن الله عزاكم وعظم اجركم

[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 2 ساعتين

يا قاضي القضاة بالأمس …ها انت اليوم بين يدي قاضي السماء والأرضي …فاتعظوا يا قضاة واتقوا الله

[ عدد التعليقات: 397 ] نشر منذ 57 دقيقة

الله يرحمة ويغفرلة ويسكنة فسيح جناتة وإنا لله وإنا إلية راجعون

[ عدد التعليقات: 19134 ] نشر منذ 53 دقيقة

الله يرحمه ويسكنه الجنه وجميع موتى المسلمين ويحسن عزاء اهله وذويه ,, آمين ,,

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