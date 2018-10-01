بالفيديو.. عامود إنارة يخرج مياه ومخاوف من حدوث ماس كهربائي

القاهرة(صدى):

أظهر مقطع فيديو، عامود إنارة في قرية شم التابعة لمركز مغاغة في المنيا بمصر، تخرج منه مياه، لا يعلم أحد مصدرها، ما أثار مخاوف من حدوث كارثة، وماس كهربائي يؤدي إلى حدوث حريق يلتهم الأخضر واليابس في القرية.

وبحسب ما قاله أبناء محافظة المنيا أن المياه نابعة من آبار جوفية تحت الأرض، وخرجت من عامود الإنارة، موضحين أنه تم إبلاغ المسؤولين الذين قاموا بفصل الكهرباء عن العامود، وتقرر إزالته من مكانه منعاً لوقوع كارثة؛ حيث أثارت تلك الواقعة الغريبة حيرة مستخدمي مواقع التواصل في مصر.