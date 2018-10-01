” البيئة ” تعلن جاهزية خطة الموسم الشتوي لمكافحة الجراد عبر 1500 موقع بالمملكة

محمد السعران(صدى):

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة جاهزية خطة الموسم الشتوي لمركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة للعام 2018م، حيث أنهى المركز الاستعدادات كافة للبدء في عمليات المسح والاستكشاف الاستباقية لمكافحة الجراد والآفات المهاجرة لمواجهة موسم التكاثر، في 1500 موقع في المناطق والمحافظات المختلفة، بهدف تجنيب المزارع والمناطق السكنية أي أضرار محتملة.

وأوضح المركز أنه تم تشكيل الفرق الميدانية بنسبة 25% من المركز و75% من المحافظات المختلفة لمباشرة مهامها في 50 موقعاً مختلفاً، وذلك لتغطية 1500 موقع في معظم المناطق، عبر مسح 200 موقع شهرياً، في الفترة من شهر سبتمبر 2018م وحتى نهاية مارس 2019م (موسم التكاثر للآفات).

وأفاد المركز أن الإمكانيات المتوفرة لتنفيذ خطة هذا الموسم، تتمثل في تجهيز 4 طائرات مجنحة، و35 سيارة مكافحة، و11 سيارة استكشاف، وعدد 2 طائرة عامودية، و20 جهاز الايلوكست، و30 جهاز GPS، و5 سيارات نقل ثقيل، إضافة إلى 54 ألف لتر من المبيدات.

وأكد أن متابعة تنفيذ الخطة يتم عبر عقد اجتماعات دورية لتقديم الدعم الازم، وتوزيع الفرق الاستكشافية ومتابعة حركة الفرق الميدانية، وجمع البيانات وإصدار التقارير، إضافة إلى التنسيق في إصدار جدول التكاليف والمتابعة، وتقديم الدعم اللوجستي اللازم عبر تجهيز السيارات وتنظيم الطلعات اليومية.

يذكر أن للمركز علاقة وطيدة مع منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، وهيئة مكافحة الجراد (CRC) بالمنطقة الوسطى، في التعاون على تنظيم وإدارة حملات مكافحة الجراد، حيث وضع خطة مكافحة على مدار العام، تشمل “التكاثر الشتوي” و”التكاثر الربيعي”، يتم من خلالها توفير جميع الاحتياجات والإمكانيات، المادية والبشرية والإدارية والعلمية والتسهيلات الضرورية، لنجاح عمليات الاستكشاف والمكافحة، لصد غزو ونشاط الجراد المتوقع حدوثه في بعض مناطق المملكة سواءً كانت مناطق (تكاثر شتوي أو تكاثر ربيعي)، للحد من أضراره على القطاع الزراعي وعبوره إلى الدول المجاورة.