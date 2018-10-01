بالصور.. الكشف رسميا عن مازيراتي جيبلي ريبيللي بمظهر أسود غامض

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

قدمت مازيراتي لسيارتها جيبلي مظهر جديد يتميز بالمزيد من الشراسة في الشكل والتصميم واللمسات الأكثر قتامة وذلك من خلال نسخة ريبيللي الجديدة التي تبدأ مبيعاتها في أوروبا خلال أكتوبر المقبل. وستقوم الشركة الايطالية بصناعة 200 نسخة فقط من السيارة الخاصة التي تظهر بتصميم ايطالي خاص أنيق سيدان .

ويرتبط اسم السيارة بكملة التمرد في اللغة الايطالية وتحمل السيارة طلاء نيرو ريبيل ميكا الأسود. ولتتناسب مع هذه الملامح الداكنة المخيفة ، تتميز بالعجلات قياس 19 بوصة بلمسة سوداء ولكن بتفاصيل حمراء داكنة في الجزء الخاص بالمكابح .

وفي الداخل ، يغطي الجلد باللون روبي المقاعد ، لوحة القيادة ، وألواح الأبواب وبالإضافة إلى ذلك ، هناك جلود سوداء مصبوغة لتحقيق بعض التباين في الألوان.

ويتميز الكونسول الوسطي بمزيج من خشب البيانو الأسود ، وتوجد لوحة تحدد السيارة كإصدار ريبيللي ورقمها بين الـ200 نسخة المقرر تصنيعهم.

وكخيار إضافي ، يمكن للمشترين إضافة حزمة Ribelle Plus التي تتضمن مصابيح LED ماتريكس التكيفية ، وزجاج الخصوصية المصقول لضمان عزل أفضل للصوت في المقصورة ، نظام صوتي Harman Kardon للاستمتاع بالموسيقى ، وفتحة سقف.

ويتوفر إصدار Ribelle مع جميع خيارات محركات جيبلي , وهذا يعني أن بإمكان العملاء اختيار محرك V6 بشاحنين توربينيين سعة 3.0 لتر مع 345 حصانا أو 424 حصان , وهناك أيضا محرك V6 ديزل بشاحنين توربينيين بقوة 271 حصان سعة 3.0 لتر. وبغض النظر عن اختيار المحرك ، تزود السيارة بناقل حركة من ثماني سرعات أوتوماتيكي ، لكن يمكن للمشترين الاختيار بين الدفع الخلفي أو الدفع بالعجلات الأربعة.