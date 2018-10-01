” التعليم ” تحدد مواعيد الاحتفاء بالأيام العالمية للجودة

نايف السالم(صدى):

وجهت وزارة التعليم، تعميمًا إلى جميع إداراتها في المناطق والمحافظات، تبلغهم من خلاله بالمناسبات العالمية للجودة والاهتمام الدولي بالجودة وتطبيقاتها ودورها في التحول نحو بناء مجتمع المعرفة.

وقالت الوزارة في تعميمها ” إيمانًا بدورنا المؤثر في تحسين التعليم فقد تم تحديد أيام عالمية في ثنايا العام تهدف إلى إحياء الأفكار حول ممارسات الجودة في العمل المؤسسي “.

وأكدت الوزارة أنه تقرر اعتماد الاحتفاء بالأيام العالمية للجودة والتي أقرتها الأمم المتحدة، كالتالي ” اليوم العالمي للمعايير يوم الاحد ٥ صفر ١٤٤٠، واليوم العالمي للجودة يوم الخميس ٣٠صفر ١٤٤٠، واليوم العالمي للاعتماد يوم الاحد ٦شوال ١٤٤٠ “.

كما طالبت جميع إداراتها عقد فعاليات الأيام العالمية بصيغ ومنهجيات تتناسب مع احتياجات المتعلمين والمعلمين والتقدم المعرفي تحت اهتمام ومتابعة مديري التعليم الشخصية.